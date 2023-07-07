حازت قصة حب جمعت بين شابة باكستانية وشاب هندي التقيا عبر لعبة ببجي اهتماما واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة مع نهايتها الغير متوقعة.

بدأت القصة عندما التقت الشابة الباكستانية “سيما حيدر” التي تبلغ من العمر 27 عاما، بالشاب الهندي “ساشين مينا” 22 عاماً، خلال لعبة ببجي الشهيرة على الإنترنت منذ عامين، وسافرت الشابة إلى الهند حتى تعيش مع حبيبها.

وخلال سفر الحبيبين بالحافلة إلى بالابجاره في هاريانا، ألقت الشرطة القبض عليهما، وتم نقلهما إلى نويدا للتحقيق، وأثناء التحقيق كشفت الزوجة أنها باعت منزل والديها في خيربور من أجل تمويل رحلتها إلى الهند والزواج من مينا.

وكشفت الشرطة إن سيما دخلت الهند بشكل غير قانوني في شهر مايو مع أطفالها، وكانوا يقيمون مع الهندي مينا في مدينة نويدا الكبرى بولاية أزتار براديش الشمالية لأكثر من شهر، وأن المحكمة قضت بحبسهما احتياطيا لمدة 14 يوماً.