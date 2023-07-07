بات نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، بانتظار موافقة ناديه للانتقال إلى النادي الأهلي، وذلك بعد موافقته على العرض المقدم له للانتقال لدوري المحترفين.

وينتظر محرز تحديد مستقبله، بينما يقضي إجازته السنوية حاليًا بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية رفقة زوجته عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد.

وأكدت تقارير أن صفقة الأهلي مع رياض محرز تقترب من الحسم لصالح الأهلي، واللاعب سيحصل على 30 مليون دولار في الموسم.

ويعمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاستعداد جيدا للموسم الرياضي الجديد في أعقاب العودة إلى دوري روشن للمحترفين بعد الهبوط الموسم الماضي لدوري يلو.