أصر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لويس كاسترو على تواجد وليد عبدالله بمعسكر الفريق الحالي بالبرتغال نظراً لنقص عدد الحراس بعد أن أبلغته إدارة النادي بعدم رغبتها في التجديد مع الحارس وليد عبدالله.

وأوضحت المصادر أن عقد الحارس وليد عبدالله مع نادي النصر تبقى به عشرة أيام فقط وفي حال طلب مدرب الفريق كاسترو التجديد معه سيتم تجديد عقده لموسم واحد فقط.

وأضافت أن البرتغالي كاسترو طلب ترك قرار تجديد عقد الحارس وليد عبدالله له بعد تجربته بالمعسكر ومعرفة مدى جدوى التجديد معه من عدمه حسب احتياجات الفريق وما يراه مفيداً فنياً للفريق استعداداً للموسم القادم.