أعلن العضو الذهبي بنادي الشباب محمد المنجم ترشيحه لرئاسة مجلس ادارة نادي الشباب وهو المرشح الابرز والوحيد.

وقال محمد المنجم “مستعينا بالله وراجيا منه التوفيق والسداد .. أعلن ترشحي لرئاسة مجلس إدارة نادي الشباب .. وكلي شرف وشغف بخدمة رياضة وطني من خلال هذا النادي العريق مستكملا مسيرة رجالاته ومستندات على أرثه البطولي ومتحزاته الكبيرة ، ويطوقني دائما محبة جماهيره الوفيه ودعمهم لنصنع ونستكمل معا المنجزات والنجاحات التي تضاف لسجلاته المليئة بالذهب”.

يذكر أن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بنادي الشباب سيبدأ اعتبارا من 4 حتى 29 يوليو الحالي.