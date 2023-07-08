أقدمت فتاة على الإبلاغ عن شقيقها بسبب تعاطيه للمواد المخدرة التي تسببت في أذيته وأذية أهل بيته.

وقالت سارة :” أنا بلغت عن أخوي لتعاطيه المخدرات، كان يأذينا ويأذي نفسه، كنا معتمدين على راتب والدي المتوفى التقاعدي وكان ياخده منا غصبا عنا وهذا الأمر وصلني لمرحلة سيئة في حياتي الدراسية”.

وأضافت ” فقررت التواصل مع مكافحة المخدرات، وبالفعل اتصلت بهم كنت في البداية خائفة و ارتجف وكذلك والدتي كانت رافضة، إلا انهم فهموها، فقال لي ان الحل أخرج جميع العائلة وهم يرسلون فريق يأخذوه، وبعد ما انتهت رحلة العلاج ورجع كانت ليلة عيد ”