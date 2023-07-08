تلقت الفنانة المصرية ياسمين صبري العديد من الاتهامات منذ سنوات حول تقليدها لصديقة النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو.

وكان الشبه المقارب لإطلالات الفنانة ياسمين صبري وعارضة الأزياء جورجينا لافتا لأنظار المتابعين بشكل واضح.

وفي لقاء متلفز للفنانة ياسمين صبري علقت: أن شهرتها بدأت في عام ٢٠١٥ وكان ظهورها مزامنا لشهرة كيم كارديشيان، الأمر الذي وضعها تحت مقارنة بينهما.

والآن ظهور جورجينا علي الساحة وضعها في مقارنه معها، وأضافت أنها نفس الشخص ولكن المقارنة اختلفت فقط.

وأضافت الفنانة أنها لا تهتم لما يقوله الناس، الفارق عندها هي أنهم لا يقولون شئ به إهانة.