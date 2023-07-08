قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بإحباط عملية ترويج 110 كيلوجرامات من نبات القات المخدر مخبأة داخل هيكل شاحنة.

وتم القبض على مروجي القات في منطقة الرياض، وهم مقيمان من الجنسية اليمنية ومواطنان، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.