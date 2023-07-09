أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن تحسينات جديدة قادمة في منصته تويتر، لتطور أداء منصته.

جاء ذلك بعدما رد ماسك عبر حسابه في “تويتر”، صباح السبت، على إحدى التغريدات حول ما إذا كان تطبيق ميتا الجديد يهدد تويتر، قائلاً: إن تطبيق ثريدز هو مجرد إنستغرام دون صور، وهو أمر لا معنى له، نظرا لأن الصور هي السبب الرئيسي لاستخدام الأشخاص لهذا التطبيق”، وفق قوله.

وتساءل ماسك “كم مرة قرأت التعليقات على صور إنستغرام؟ وتمنيت لو كان هناك المزيد؟”، مضيفاً “أنا شخصياً، لا أقرأها أبدا”.

وعلق على تغريدة بشأن مشاركة البيانات بشكل غير قانوني “باستثناء منصة تويتر، تتشارك كبرى شركات التواصل الاجتماعي بكل سرور تحت رقابة شديدة”

وأضاف ماسك تعليقاً على إغلاق ميتا أي حساب في ثريدز ينشر أفكارا مخالفة “تخيل لو كانت جميع وسائل التواصل الاجتماعي تحت إبهام مارك زوكربيرغ – مالك ميتا-“.

يذكر أن منصة تويتر كانت تهدد مساء الخميس، شركة ميتا علناً، بمقاضاتها بسبب تطبيقها الجديد.