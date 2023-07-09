تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو:4٫11410 مقابل الريال الواحد 0٫24292
الدولار: 3٫75098 مقابل الريال الواحد 0٫26660
درهم إماراتي: 1٫02126 مقابل الريال الواحد 0٫97918
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73882
دينار أردني: 5٫28610 مقابل الريال الواحد 0٫18918
دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191
دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري:1٫03025 مقابل الريال الواحد 0٫97064
الدرهم المغربي:0٫38616 مقابل الريال الواحد 2٫59224
الجنيه المصري: 0٫12149 مقابل الريال الواحد 8٫23142
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