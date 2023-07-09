ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة لاتهامها بإلقاء ابنتها من شرفة الطابق الثالث بمنزلها، وذلك بسبب كثرة بكائها، ما أدى لإصابتها بكسور وكدمات، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ووصلت الطفلة صاحبة الـ3 سنوات إلى المستشفى، مصابة باشتباه كسور بالفخذ الأيسر وكدمات بفروة الرأس، ادعاء سقوط من علو.

واتهمت خالة الطفلة، شقيقتها والدة الطفلة، ربة منزل، بإلقاء الصغيرة من شرفة الطابق الثاني بسبب كثرة صراخها وبكائها؛ لتقر الأم بارتكابها الواقعة، وبالفحص تبين أنها سبق اتهامها في قضيتين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.