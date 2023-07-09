أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.1 %، ليغلق عند 11609 نقاط (+ 11 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6 مليارات ريال.

وارتفع سهم الأول، بنسبة 2 % عند 39.55 ريال.

وأنهت أسهم سابك، واس تي سي، ومصرف الإنماء، وينساب، ومرافق، والمتقدمة، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وتصدر سهم حلواني إخوان، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %، عند 71.10 ريال، وأغلق سهم أنعام القابضة، عند 1.41 ريال ( + 9 %).

في المقابل، تصدر سهم الباحة، تراجعات السوق اليوم، بنسبة 9 %، عند 0.20 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 56 مليون سهم.

وتراجع سهم مجموعة فتيحي، بنسبة 8 %، عند 41.45 ريال، وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتجزئة القيمة الأسمية للسهم.

وأغلق سهما سبكيم العالمية، ودله الصحية، عند 37.45 ريال (- 2 %)، و157.60 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع صندوق الجزيرة ريت، بنسبة 6 %، عند 21.84 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 540 ألف وحدة.