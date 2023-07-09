خلال المؤتمر الصحفي الأول للذكاء الاصطناعي، الذي أقيم في سويسرا، أجابت بعض الروبوتات الشبيهه للبشر: نحن أكثر كفاءة من البشر ولكننا لن نسرق وظائفكم.

وقالت صوفيا وهي إحدي الروبوتات وكذلك سفيرة للأم المتحدة: أنها تعتقد أن الروبوتات ذات الأشكال البشرية لديها القدرة أن تحكم بفاعلية أكثر من البشر، لكنهم ليس لديهم المشاعر والتحيزات نفسها التي تساعدهم علي اتخاذ القرارات.

يذكر أنه كان هناك حالة من التوتر لدي الكثير من البشر، بعد ظهور تلك الأنواع من الروبوتات، خائفين من أن يتم تسريحهم من أعمالهم واستبدالهم بها.