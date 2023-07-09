ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، بينما يقوم بتمرينات شاقة استعدادا للموسم الجديد للدوري.

وشارك رونالدو جزء من تدريباته خلال قيامه بالجري لمسافات طويلة، مرفقا بتعليق: “لا مكسب بدون ألم”.

ويخوض نادي النصر ، في الوقت الحالي، معسكراً خارجياً في البرتغال، قبل أن يتجه إلى اليابان لمواجهة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان الإيطالي، ويختتم موسمه التحضيري بالمشاركة في البطولة العربية.

وحتى الآن لم يتواجد الثنائي كريستيانو رونالدو أو اللاعب الجديد مارسيلو بروزوفيتش، في معسكر الفريق.

