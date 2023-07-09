قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بتحديث شروط وضوابط رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب “المناهل والصهاريج”، وتصنيف مخالفاتها.

وجاء التحديث بهدف المحافظة على مصادر المياه، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها وبأوجه استخدامها، وتوفير المياه للأغراض التنموية.

وأوضحت الوزارة أن الشروط والضوابط المحدثة تضمنت 7 مواد اشتملت على: الشروط العامة، ومواصفات إقامة مناهل في المدن والمحافظات الرئيسة على المياه الخام من الآبار، وإقامة مناهل للشرب في المراكز والقرى والهجر.

كما تضمنت إقامة مناهل مياه على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة، وتجديد رخص “المناهل”، وإصدار وتجديد رخص صهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب “الصهاريج”، والمواصفات الفنية لصهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب، كما تضمنت مخالفات ممارسة أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، وفقًا لنظام المياه ولوائحه التنفيذية؛ مشتملة على تصنيف 35 مخالفة.

وجددت الوزارة دعوتها لأصحاب (المناهل -الصهاريج)، إلى المبادرة بتصحيح أوضاعها، والحصول على رخصة مزاولة النشاط؛ تفاديًا للعقوبات المنصوص عليها وفقًا لنظام المياه، مشددة على أن من يمارس هذه الأنشطة دون الحصول على رخصة من الوزارة، يُعاقب بغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال.

ويمكن الاطلاع على هذه الشروط والضوابط، والمسار الإجرائي للحصول على رخصة ممارسة النشاط، من هنا