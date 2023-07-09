على خلفية قضية الرواتب المتأخرة للمغربي عبدالرزاق حمدالله مع ناديه السابق النصر، كشفت مصادر أن الأخير بانتظار حكم محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس” بعد رفع استئناف ضد قرارات غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وذكرت مصادر أن النصر دعم مذكرة الاستئناف التي تم رفعها لـ “كاس” في أواخر مايو الماضي بالتسجيلات الصوتية على المهاجم عبد الرزاق حمد الله التي تؤكد تفاوضه مع إدارة الاتحاد خلال سريان عقده مع النصر وهو ما لم يتم الأخذ به من قبل غرفة فض المنازعات، بحسب عكاظ.

ويطالب نادي النصر بمبلغ 9.5 مليون يورو المتبقي من عقد اللاعب، فيما يطالب حمدالله بـ 8.8 مليون يورو تمثل المكافآت المتأخرة له والمتبقي من عقده الذي تم فسخه لسبب غير مشروع.