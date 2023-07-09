رومارينهو بالطقم الجديد لنادي الاتحاد

ظهر اللاعب البرازيلي رومارينهو ريكاردو سيلف بالطقم الجديد لنادي الاتحاد.
ويذكر أن رومارينهو انتقل إلى نادي الإتحاد بدوري المحترفين في عام 2018 مقابل 7 ملايين يورو، كما يطلق عليه لقب الهداف التاريخي للنادي في الدوري للمحترفين بواقع 71 هدفًا.
ظهر اللاعب البرازيلي رومارينهو ريكاردو سيلف بالطقم الجديد لنادي الاتحاد.
ويذكر أن رومارينهو انتقل إلى نادي الإتحاد بدوري المحترفين في عام 2018 مقابل 7 ملايين يورو، كما يطلق عليه لقب الهداف التاريخي للنادي في الدوري للمحترفين بواقع 71 هدفًا.
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