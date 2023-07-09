رومارينهو بالطقم الجديد لنادي الاتحاد

ظهر اللاعب البرازيلي رومارينهو ريكاردو سيلف بالطقم الجديد لنادي الاتحاد.

ويذكر أن رومارينهو انتقل إلى نادي الإتحاد ب‍دوري المحترفين في عام 2018 مقابل 7 ملايين يورو، كما يطلق عليه لقب الهداف التاريخي للنادي في الدوري للمحترفين بواقع 71 هدفًا.