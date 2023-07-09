قال المحامى حسن العنقري أن تمكين غير السعودي من ممارسة أي نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة يعد جريمة.

وأوضح العنقري أن تلك الجريمة مجردة من النظام وتقويد المصلحة على شباب الوطن باستخدام حقهم بممارسة الأنشطة التجارية والعقوبات فيها رادعة، وفقاً لما ذكره لقناة الإخبارية.

وأضاف العنقري أن مرتكب تلك الجريمة يوقع عليه غرامة لا تزيد عن 5 ملايين ريال والسجن لمدة خمس سنوات، أو إحدى العقوبتين.