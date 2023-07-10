أعلن شقيق الشاب سند جلال الإيذاء، الذي توفي نتيجة حادث مروري في حائل، العفو عن الشاب الذي تسبب في وفاة شقيقه.

وقال شقيق سند “الحمد لله على قضاء الله وقدره ، ومن يوم كنت في المستشفى قبل دفن شقيقي قولت أننا مسامحين لوجه الله ، لان اسمع سند يقولي سامح ، وجاء والده وقدم واجب العزاء وقولنا له عفونا عن ولدك، وفي نفس اللحظة الوالدة قالت لوالدته عفونا عن ابنك لوجه الله “, بحسب العريية

وكانت حادثة وفاة الشاب سند الإيداء -رحمة الله عليه- قد تسبب بها قائد مركبة ارتطم به من الخلف، وتسبب في وفاته.

وتمكن المرور بمنطقة حائل من ضبط شخص ظهر في محتوى مرئي، يقود مركبته بسرعة عالية، واصطدم بأخرى؛ ما أدى إلى وفاة قائدها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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