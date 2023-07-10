أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأحد، القبض على عدة متهمين بترويج مواد مخدرة.

وقالت المديرية، أنه تم القبض على مواطن في محافظة جدة لترويجه 209 آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.د، كما تم القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطنين بمنطقة الرياض لترويجهم 110 كيلوجامات من نبات القات المخدر.

وتابعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على مواطن بمنطقة جازان لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

كما تضمنت قائمة المتهمين مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وأشارت المديرية، إلى أنه تم القبض على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي