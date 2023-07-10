الاعداد السابقة للصحيفة
الاثنين10 يوليو

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين

منذ 25 ثانية
0
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين
تابعوا صدي على

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم طقس مستقر على معظم مناطق المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزيئاً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان و عسير .

وأوضح المركز أنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يشمل ذلك طريق الساحل ويمتد من محافظة الليث حتى منطقة جازان. ولا يزال الطقس حار على أجزاء من وسط و شرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42 كم/ساعة,وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف،وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الجنوبي،فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة,وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر,وحالة البحر خفيف الموج.

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

نيڤيز يصل معسكر ‎الهلال في النمسا.. فيديو

نيڤيز يصل معسكر ‎الهلال في النمسا.. فيديو

منذ 29 دقيقة
0
1222
دواء ثوري لعلاج الزهايمر يوقف تقدم المرض في الدماغ

دواء ثوري لعلاج الزهايمر يوقف تقدم المرض في الدماغ

منذ 41 دقيقة
0
1100
سارة سلامة تستعرض رشاقتها داخل الجيم

سارة سلامة تستعرض رشاقتها داخل الجيم

منذ 2 ساعة
0
1657
مكافحة المخدرات تضبط عدة متهمين بترويج مواد مخدرة.. فيديو

مكافحة المخدرات تضبط عدة متهمين بترويج مواد مخدرة.. فيديو

منذ 2 ساعة
0
1402
القبض على شاب لقيامه بالتلصص على السيدات داخل الحمامات

القبض على شاب لقيامه بالتلصص على السيدات داخل الحمامات

منذ 2 ساعة
0
2081