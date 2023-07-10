حرص المقاتل الجنوب إفريقي دريكوس دو بليسيس على القفز من قفص النزال لمصافحة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وذلك بعد فوزه على الأسترالي روبرت ويتاكر ببطولة UFC للفنون القتالية المختلطة.

وأسقط دو بليسيس خصمه بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس، حسبما ذكر موقع “توك سبورت” الرياضي.

ويعتبر فوز دو بليسيس، البالغ من العمر 29 عاما، العشرين خلال مسيرته الاحترافية في الفنون القتالية المختلطة حتى الآن مقابل هزيمتين.

وكان ترامب حاضرا في النزال بصفته ضيفا لرئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة دانا وايت ضمن أمسية UFC 290.