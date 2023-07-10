أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنه تم تغيير اسم الدوري المصري بداية من الموسم المقبل لـ دوري النيل.

جاء ذلك بعدما استحوذت شركة النيل العقارية علي حقوق الدوري المصري لمدة 3 مواسم مقبلة.

وأضاف دياب في المؤتمر المنعقد في العاصمة الأدارية، أنه سيبدأ ظهور هوية الدوري المصري خلال مباراة القمة القادمة.

وأشار أيضا أن الدرع الجديد يتم تصنيعة في انجلترا، ليتوج به بطل دوري النيل القادم.

واختتم حديثه قائلا: أن اجتماع رابطة الأندية الجماهيرية مع الوزير انتهي بالمطالبة بتأسيس شركة للأندية من أجل زيادة الدخل لهذه الأندية.