شهدت الساعات الماضية فترات عصيبة علي بعض الدول بسبب الفيضانات الناتجة عن هطول أمطار غزيرة، وهم أسبانيا وتركيا والصين والهند.

حيث اجتاحت الفيضانات العديد من المناطق في هذه البلدان، وتسببت في الكثير من الخسائر البشرية والمادية.

ففي أسبانيا تسببت بالعديد من الخسائر المادية دون تسجيل خسائر بشرية.

أما في الصين فقتلت الفيضانات نحو ١٥ شخص وتم تسجيل أربع مفقودين، بالإضافة إلي إعلان الصين أنه تم إجلاء نحو ٨٥ الف شخص خوفا من وجود فيضانات محتملة أخري.

وفي الهند أعلنت السلطات أن الفيضانات دمرت نحو ١٥ مبني، وأودت بحياة سيدة خمسينية، بعد هطول أمطار غزيرة في دلهي عاصمة الهند.

فيضانات، اسبانيا، تركيا، الهند، الصين.