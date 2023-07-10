ترفض إدارة نادي برشلونة عودة البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، مجددا لصفوف “البلوغرانا” في الوقت الحالي.

وينتهي عقد نيمار الحالي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2025، حيث أن النادي الفرنسي بصدد بيعه للاستفادة ماليًا من ذلك، والتخلص من راتبه الكبير.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إنه “تم عرض نيمار على برشلونة ولكن الإدارة الفنية بالنادي رفضت”، مضيفة: “بعد فشل استعادة ليونيل ميسي إثر انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، قام وكلاء اللاعب البرازيلي والوكيل بيني زهيفي بمحاولة إعادة نيمار إلى برشلونة ولكن النادي الإسباني رفض العرض لسببين بارزين”.

واستطردت: “سبب الرفض الأول كان الأزمة المالية التي يعاني منها البارسا، وهي ما يجعل ضم نيمار غير ممكن في الوقت الحالي”، متابعة: “رغم أن الإدارة الفنية لم تشكك في جودة نيمار، فإنهم اعتبروا أن قدومه سيسبب أزمة في غرفة تغيير الملابس وسيفسد المناخ الجيد بين اللاعبين، الذي تم صنعه مؤخرا ونجح في تتويج الفريق بالدوري الإسباني خلال الموسم الماضي، والآن رهان برشلونة الاستراتيجي في البرازيل هو فيتور روكي، لاعب فريق أتلتيكو باراناينسي”.