أكد خبير الفلك الدكتور خالد الزعاق أن أحر أيام الصيف مدتها 52 يوماً، لافتاً إلى أنه تبقى عليها 40 يوماً تقريباً ، وخلال هذه المدة تأتينا موجات حارة بين آن وآخر يسميها العرب بالوغرات.

وقال الزعاق :” إن شدة البرد وشدة الحر تأتينا على شكل موجات مستوردة في الشتاء تأتينا من القطب الشمالي والمرتفع السيبيري على شكل رياح باردة”

وأضاف “وفي الصيف تأتينا من الهند من المنخفض الهندي على هيئة رياح السموم وترفع درجات الحرارة إلى معدلات عالمية، والعرب القدماء كانوا يسمونها “الوغرات”، وأولها في أول شهر يوليو وأشدها نهاية الشهر وآخرها في سبتمبر”

وتابع “في أول فترات القيظ ينشط منخفض الهند الموسمي فتهب رياح السموم الشمالية الجافة، وفي آخر القيظ ينشط بحر العرب فتهب رياح رطبة تكسر حدة الحر”.