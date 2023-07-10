أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 0.2 %، ليغلق عند 11587 نقطة (- 22 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.9 مليار ريال

وتراجع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1 %.

وأغلق سهم السيف غاليري، عند 8.73 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

وهبط سهم إكسترا، بنسبة 1 % عند 75.40 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت عن النتائج المالية للربع الثاني 2023.

وتصدر سهما الباحة، وأنعام القابضة، تراجعات اليوم بنسبة 10 % عند 0.18 ريال و1.27 ريال على التوالي.

في المقابل، أنهت أسهم بنك البلاد، وسدافكو، مرافق، وسلوشنز، ولوبريف، وأسواق العثيم، ودله الصحية، والسعودي الألماني، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

وتصدر سهم عذيب للاتصالات، ارتفاعات اليوم بنسبة 6 %، عند 84 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 2 مليون سهم.

وصعد سهم الإنماء طوكيو مارين، بنسبة 3 %، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 27.1 % من رأس المال.