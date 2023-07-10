آثار فيديو إباحي للفنان السوري أحمد رافع ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه وهو يتحدث خلال مكالمة هاتفية مع إحدى الفتيات.

وبدأ الفيديو بتحدث الممثل السوري مع الفتاة التي كان يناديها بـ”مريومة” بكلام غير أخلاقي، دون أن يُسمع صوتها خلال الفيديو.

ورجح نشطاء التواصل الاجتماعي أن تكون الفتاة التي كان يتحدث معها رافع هي التي سربت الفيديو، خاصة أنها حذفت صوتها حتى لا يتم الكشف عن هويتها، وطالب البعض الآخر من الفنان توضيح القصة، وتبريرها أو تكذيبها مع الأدلة.

وكشفت مصادر أن الفنان السوري قال “إن الفيديو مفبرك ولا يمت للواقع بصلة”.

وأشار الفنان السوري إلى أن من سربه سبق أن ابتزه وطلب منه مبلغا ماليا قدره 10 آلاف دولار، أو سيقوم بنشر أشياء فاضحة.