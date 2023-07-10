يعتبر عصير القصب من أكثر العصائر التي يتناولها المواطنين خلال فصل الصيف، فهو يحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، كما يساهم في ترطيب الجسم والتخفيف من درجة حرارة الجسم المرتفعة.

ولكن عند شراء عصير القصب وتركه لفترة طويلة يتحول إلى لون بني داكن، بسبب تأكسده وتحوله إلى كحول إيثيلي، حيث يحتوي على نسبة سكريات عالية تسبب في تغيير طعمه ولونه.

لذلك يجب تناوله عند شراءه مباشرة من عصرة ، حيث يوجد مدة صلاحية لعصير قصب؛ ويمكن بعد تركه لفترة يتحول إلى مشروب سام وغير صالح للشرب؛ ولا يفضل تخزينه لأكثر من 20 دقيقة، حتى لا يتأكسد ويصبح ضار على الجسم.

وتعمل الأكسدة مثل السم وتسبب في مشاكل بالمعدة لذلك عصير القصب الطازج هو الأكثر أمانًا لاستهلاك قصب السكر.