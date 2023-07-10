تداول رواد التواصل الاجتماعي الأيام القليلة الماضية فيديو أصغر عروسين في مصر، حيث ظهر في الفيديو طفلين يبلغان من العمر 13 عاماً يرتديان ملابس الأعراس ويحتفلان بخطوبتهما وسط حضور الأهل والأقارب.

وانهالت التعليقات على الفيديو بالتساؤلات حول حقيقة سن العروس والعريس، وسط أجواء من الدهشة والاستغراب لصغر سنهما وجسدهما.

وكشف عبده نجم عريس ترند «أصغر عروسين في مصر»، حقيقة بلوغه وخطيبته 13 عاماً، وحكاية الفيديو المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال عبده إنه وخطيبته «منة قدري»، يبلغان من العمر 17 سنة، وتعرف عليها في حفل عيد ميلاد منذ 30 يوماً تقريبا، وفقاً لما ذكره خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير».

وأضافت العروس «منه» بأن والدها كان معترضا على الخطوبة، لكنني قررت الارتباط بعبده بعد الحديث معهم والضغط عليهم وإقناعهم، وأنهما يقومان بالغناء في حفلات بجانب الدراسة.