صدر بيان خليجي روسي مشترك في ختام الحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا.

وأكد البيان أن التأكيد على أهمية دعم الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق النفط.

وشدد البيان على أهمية الحوار الاستراتيجي بين منظومة مجلس التعاون وروسيا بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز علاقات والثقة المتبادلة والتعاون بين الجانبين.

وأعرب البيان عن قلقهم البالغ إزاء الغارة الإسرائيلية الأخيرة على جنين وما أدت إليه من الخسائر البشرية ونشدد على الحاجة إلى العمل على لإيجاد بيئة تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين العودة إلى حوار سياسي جاد والامتناع عن أي أعمال أحادية الأطراف.