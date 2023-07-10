نجح الإسعاف الجوي بمنطقة عسير في نقل أول حالة نقل لمريض من مستشفى محافظة محايل العام لمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض القلب بمدينة أبها.

وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة عسير،محمد بن عبدالله الشهري، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عصر اليوم يفيد وجود مريض في العقد الخامس يعاني الآم في الصدر وقصور في وظائف القلب بمستشفى محافظة محايل العام.

وأضاف أنه تمت الاستجابة من هيئة الهلال الأحمر السعودي وتحريك طائرة الإسعاف الجوي بفرع الهيئة بمنطقة عسير واستلام الحالة بمستشفى محايل العام والعودة بها لمقر الطائرة في مطار أبها الدولي.

ولفت إلى أنه تم تسليم الحالة للفرق الأرضية الإسعافية للشؤون الصحية بمنطقة عسير بمشاركة طاقم الطائرة وصولا إلى مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض القلب.