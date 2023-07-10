آثار جوزيف ‏بايدن الجدل بعد انتشار فيديو ظهر فيه برفقة الملك تشارلز ملك المملكة المتحدة، وهو ضائعًا ويتم توجيهه باستمرار من قبل الملك خلال بروتوكول تحية الجنود الذي يقام عادة كجزء من مراسم استقبال القادة في قصر وندسور.

وكشف الفيديو تقدم بايدن عن الملك وتركه خلفه، مما أغضب البريطانيين، وهو ما اعتبره البعض تقليلًا من احترام جلالته بينما رأى آخرون أن الأمر اعتيادي وهو جزء من البروتوكول.

وعلق رئيس حزب “بريطانيا أولًا” بول غولدين على اللقطة: “هناك تفسيران لما حدث.. إما أن بايدن يتعمد عدم احترام ملكنا لأنه قومي أيرلندي .. أو أنه مصاب بمرض الزهايمر حيث بدا وكأنه لا يملك أدنى فكرة عما يحدث حوله”.