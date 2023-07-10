وصفت وكالة روسية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالدبلوماسي المحنك، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية مركز قوة منطقة الشرق الأوسط بفضل دبلوماسيته.

وذكرت وكالة “ريكس” الروسية أن “تسوية خلافات العرب التي قادتها المملكة جعلت من السعودية مركز قوة في الشرق الأوسط، وذلك بفضل الدبلوماسية التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير الشاب محمد بن سلمان عراب المصالحات العربية وصاحب الحنكة الدبلوماسية”.

وسلطت الضوء على جهود المملكة ودورها الفعال في حل قضايا المنطقة، ودبلوماسية سموه.