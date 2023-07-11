وارتفع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بنسبة 1 %، عند 72.70 ريال، و37.10 ريال، على التوالي.

وأنهت أسهم جمجوم فارما، وسدافكو، وعلم، والمطاحن الأولى، واتحاد اتصالات، وزين السعودية، والمواساة، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و6 %.

وصعد سهم مهارة، بنسبة 1 %، عند 62.50 ريال، عقب إعلان الشركة عن توصية تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

وتصدر سهم العربية، ارتفاعات اليوم بنسبة 7 %.

في المقابل، تصدر سهم أنعام القابضة، تراجعات اليوم بنسبة 8 %، عند 1.17 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 50 مليون سهم.