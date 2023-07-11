أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.7 %، مغلقا عند 11665 نقطة (+ 78 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.8 مليار ريال.
وارتفع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بنسبة 1 %، عند 72.70 ريال، و37.10 ريال، على التوالي.
وأنهت أسهم جمجوم فارما، وسدافكو، وعلم، والمطاحن الأولى، واتحاد اتصالات، وزين السعودية، والمواساة، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و6 %.
وصعد سهم مهارة، بنسبة 1 %، عند 62.50 ريال، عقب إعلان الشركة عن توصية تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
وتصدر سهم العربية، ارتفاعات اليوم بنسبة 7 %.
في المقابل، تصدر سهم أنعام القابضة، تراجعات اليوم بنسبة 8 %، عند 1.17 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 50 مليون سهم.
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