أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وشهدت الجلسة الموافقة على نظام المساهمات العقارية، كما اتخذ المجلس عدد من القرارات الأخرى منها الموافقة على انضمام المملكة إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، وبروتوكولاتها.

يذكر أن الجلسة شهدت أيضا الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.