وقع نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، اتفاقية رعاية رسمية مع مشروع ذا ريج “THE RIG” أحد مشروعات صندوق الاستثمارات العامة.

وياتي ذلك بدءاً من الموسم الرياضي المقبل لمدة 3 مواسم رياضية، وتسهم اتفاقية الرعاية في منح “THE RIG” عددًا من المزايا المرتبطة بحقوق دعائية وترويجية تهدف إلى تعزيز النشاط الرياضي في المملكة.

كما تهدف لدعم المستوى الاقتصادي للأندية على نحو يمكّنها من تحقيق منجزات رياضية نوعية محليا وخارجيًا بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويُعد مشروع “THE RIG” الواقع في منطقة الخليج العربي أول وجهة سياحية في العالم على منصة بحرية مستوحى طرازها وتصميمها من منصات النفط البحرية؛ مما يوفّر للزوار أنشطة مثيرة ومغامرات جريئة فوق سطح البحر وأسفله، إضافة إلى تجارب فريدة في الضيافة والترفيه، وتتماشى اتفاقية الرعاية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى تطوير قطاعي السياحة والترفيه.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال الاستثمارية سلطان آل الشيخ، أن الاتفاقية سوف تسهم في دعم مسيرة النادي نحو تحقيق تطلعاته الاستثمارية والرياضية من خلال التكامل مع قطاعات متعددة تنسجم أهدافها بالمجمل في دعم مسيرة رؤية السعودية 2030، إضافة إلى أن تلك الرعاية من شأنها أن تعود على المشروع برواج أكبر عبر الاستفادة من شعبية الهلال محليا وخارجيًا.