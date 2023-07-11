تحديد الهدف يساعد على النمو الشخصي، حيث تعبر تلك الأهداف عن أحلامنا التي نسعى من أجلها، ولكن قد نجد بعض العقبات التي تقف أمامنا وتجعلنا نشعر بالفشل، ويزداد الشعور بخيبة الأمل، وهناك عدة نصائح نفسية تساعدنا على التخلص من هذا اليأس.

تقديم التعاطف للنفس، حيث أن دعم النفس وقت التعرض للأزمات يساهم في سرعة علاج هذه المشكلة، مع تجنب إلقاء اللوم على النفس.

الفشل هو المرشد إلى النجاح، وعلينا أن نتبع هذا الأسلوب من خلال تعلم الدروس المستفادة من الفشل واكتساب الحكمة.

استخلاص الدروس المستفادة من العقبات التي تواجهنا خلال فترة الفشل، فهي تساعد على بناء أمل جديد.

اطلب الدعم وشارك خبراتك من خلال طلب الدعم من المهنيين الموثوق بهم القادرين على تقديم الدعم والإرشاد.