أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، أسباب عصف الريح خلال الأيام الحالية.

وقال الزعاق أن ذلك يعود إلى أن الرياح تكون حارة (رياح سموم) خلال موسمي زدحة وجمرة القيظ ومدتهما 52 يومًا، مبينا أن هذه الرياح تنقسم لقسمين هما: رياح ناهضة وأخرى دائمة على السواحل التهامية واليمن والقرن الأفريقي وتعمل على إثارة الغبار والأتربة العالقة طوال الصيف.

وأضاف أن الرياح الناهضة تبدأ مع شروق الشمس وتشتد حال الظهيرة ويترسب غبارها على الأشياء بعد غروب الشمس.