تحدث الشاب بدر ماجد عن تجربته في ممارسة التجارة والعمل الحر ، حيث عمل في مجال العصائر في جدة ، بعد ترك عمله كموظف في إحدى شركات الطيران .

وقال بدر ماجد : ” أنا أب لـ 3 أطفال ، كنت موظف في الطيران ، ووجدت نفسي أكثر في بيع العصائر هنا في جدة، وجربت أنزل وأعمل هذا النشاط في شهر رمضان واستمريت بعد رمضان ، حيث تغيرت الأماكن التي أقمت فيها المشروع ، كنت في حي الملك ، وذهبت إلى حي المروة ، ثم جأت هنا .

وأضاف ” واجهتني بعض الصعوبات في بداية العمل من تصاريح ولكن لم أيأس مثل موضوع التصاريح وصعوبتها لكن الحمد لله أصبح لدي وثيقة عمل حر ، وبطاقة صحية ، تعرضت لحادث مروري وتركت العمل 4 أشهر ، ما كنت أستطيع السير ، ولكن تحديت ورجعت وأكملت العمل” .

وأكد الشاب أن أكثر صعوبة واجهته هي موضوع التصريح ، لأن كلها مقيدة بأن يكون هناك مسار ، وجميع المسارات الجيدة التي تستاهل أترك عملي لأجلها مغلقة ، لكن الحمد لله الشغل ماشي ، وأواجه بعض الصعوبات مع البلدية بسبب التصاريح لكن بتنحل إن شاء الله قريبا .