تحدث الشاب بدر ماجد عن تجربته في ممارسة التجارة والعمل الحر ، حيث عمل في مجال العصائر في جدة ، بعد ترك عمله كموظف في إحدى شركات الطيران .
وقال بدر ماجد : ” أنا أب لـ 3 أطفال ، كنت موظف في الطيران ، ووجدت نفسي أكثر في بيع العصائر هنا في جدة، وجربت أنزل وأعمل هذا النشاط في شهر رمضان واستمريت بعد رمضان ، حيث تغيرت الأماكن التي أقمت فيها المشروع ، كنت في حي الملك ، وذهبت إلى حي المروة ، ثم جأت هنا .
وأضاف ” واجهتني بعض الصعوبات في بداية العمل من تصاريح ولكن لم أيأس مثل موضوع التصاريح وصعوبتها لكن الحمد لله أصبح لدي وثيقة عمل حر ، وبطاقة صحية ، تعرضت لحادث مروري وتركت العمل 4 أشهر ، ما كنت أستطيع السير ، ولكن تحديت ورجعت وأكملت العمل” .
وأكد الشاب أن أكثر صعوبة واجهته هي موضوع التصريح ، لأن كلها مقيدة بأن يكون هناك مسار ، وجميع المسارات الجيدة التي تستاهل أترك عملي لأجلها مغلقة ، لكن الحمد لله الشغل ماشي ، وأواجه بعض الصعوبات مع البلدية بسبب التصاريح لكن بتنحل إن شاء الله قريبا .
من موظف طيران إلى بائع عصيرات..
شاب سعودي يحكي تجربته في ممارسة التجارة والعمل الحر في #جدة
عبر : @mishal_0 pic.twitter.com/FWbV2asdZr
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 11, 2023
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