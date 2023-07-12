دخل البرازيلي رافاييل دياز بيلولي لاعب برشلونة والمنتخب البرازيلي اهتمامات نادي الاتحاد .

وأكدت مصادر اليوم الأربعاء أن إدارة نادي الاتحاد قدمت عرضًا للنجم البرازيلي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن نادي برشلونة الإسباني تعاقد مع النجم الدولي البرازيلي رافينيا، في يوليو 202‪2 بعقد حتى عام 2027، قادماً من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، الذي لعب له موسمين.

وكان رافينيا لاعب رين وسبورتينج لشبونة السابق، انتقل للنادي الكاتالوني مقابل مبلغ قدره 58 مليون يورو، بالإضافة إلى 8 مليون كمتغيرات.