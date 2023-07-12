عاقبت المحكمة الجزائية بأبها مواطناً بالسجن لمدة 25 عاماً لإدانته بترويج عدد (25) حبة من حبوب الإمفيتامين المؤثرة عقلياً والمحظورة للمرة الثانية بغرض البيع.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى حيازته (25) حبة من نفس المادة بقصد الاتجار، والتستر على مصدر المواد المخدرة المضبوطة.

وقامت المحكمة بمنع المتهم من السفر خارج المملكة لمدة 25 عاماً بعد انقضاء مدة سجنه، وتغريمه بمبلغ 150 ألف ريال تؤخذ منه وتودع في الخزينة العامة للدولة، ومصادرة جواله والسيارة التي تم استخدامها في عملية الترويج والاتجار.