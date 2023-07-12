أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.5 %، ليغلق عند 11727 نقطة (+ 63 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ أكتوبر 2022، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.8 مليار ريال.

ارتفع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 1 % عند 37.65 ريال.

وأنهت أسهم السعودي الفرنسي، والنهدي، وإكسترا، والبنك الأول، وسلوشنز، وبنك الرياض، والسيف غاليري، والعربي الوطني، ومرافق، ومعادن، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و6 %.

وتصدر سهم أنعام القابضة، ارتفاعات اليوم بأكثر من 9 %، عند 1.28 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 54 مليون سهم.

وأغلق سهم علم عند 669.80 ريال (+ 9 %)، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 %، عند 72.30 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 8.4 مليون سهم.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق الإنماء ريت للتجزئة، عند 5.18 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على مالكي الوحدات.