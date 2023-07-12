بعد رحلة اختطاف دامت 22 عاما، نجح رجل صينى يدعى «لي» من العثور على ابنه، في رحلة بحث طويلة وشاقة.

بداية تفاصيل القصة كانت عندما ترك الأب ابنه البالغ من العمر 4 سنوات تحت إشراف الجيران، إلا أن أحد الشهود قال إنه شاهد رجلا مشبوها فى الشارع قام باستدراج الطفل واختطافه.

وعلى الرغم من تقدم الأب فى السن وشعوره بالتعب مع البحث كل عام، إلا أنه لم يستسلم أبدا، وخلال العقدين الأخيرين من البحث التقى بأكثر من 300 رجل شرطة، وزار مئات المدن فى جميع أنحاء الصين.

وفي نهاية الشهر الماضي التقى الأب بابنه البالغ من العمر 26 عاما، لتنتهي رحلة البحث الشاقة التى استمرت لسنوات، بعدما وجد نتائج حمضه النووى تطابقت مع نتائج حمض نووى ابنه.

ونشر الأب قصته عبر مواقع التواصل وظهر في العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، وعلق الكثير على القصة بأنها معجزة.