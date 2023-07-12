تصدر لاعبا الهلال سيرجي سافيتش، وروبن نيفيز قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في دوري روشن للمحترفين.

وفيما يلي قائمة بترتيب اللاعبين الأعلى من حيث القيمة السوقية بحسب ترانسفير ماركت باليورو:

– سيرجي سافيتش (الهلال) بقيمة سوقية 50 مليون يورو.

-روبن نيفيز (الهلال) بقيمة سوقية 40 مليون يورو.

– كريم بنزيما (الاتحاد) وبروزوفيتش (النصر) بقيمة سوقية 25 مليون يورو.

– فيرمينو (الاهلي) بقيمة سوقية 18 مليون يورو.

– كريستيانو رونالدو -أندرسون تاليسكا (النصر) وكانتي (الاتحاد) – كوليبالي (الهلال) بقيمة 15 مليون.

– جوتا (الاتحاد) بقيمة سوقية 13 مليون يورو.

– ميندي (الاهلي) بقيمة سوقية 12 مليون يورو.

– كونان (النصر) & ميشيل ديلغادو (الهلال) بقيمة 8 مليون.

يذكر أن الهلال أعلن مساء اليوم التوقيع رسميا مع سيرجي سافيتش لينضم لقائمة صفقات الهلال العالمية استعدادا للموسم الجديد.