كشفت مصادر أن نادي النصر قد ينسحب من مفاوضات ضم البرتغالي أوتافيو لاعب نادي بورتو، نظرا لعدم قدرته على دفع الشرط الجزائي للاعب.

وصرح وكيل أوتافيو، من قبل بأن “إيطاليا تريد اللاعب بشدة، وهناك من يحاول جمع الـ40 مليون يورو التي طلبها بورتو، للاستغناء عنه”.

وكان لويس كاسترو صرح في وقت سابق بأن نجم بورتو أحد الخيارات المتاحة على طاولة النصر خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن النصر تعاقد خلال الانتقالات الجارية مع لاعب وحيد هو مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من إنترميلان الإيطالي.