قال نجم الكرة الإنجليزية السابق ، داني ميرفي، أنه لن يلوم المهاجم الصربي، ألكسندر ميتروفيتش، إذا قرر الرحيل عن فريقه فولهام، وانتقل إلى نادي الهلال َ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف ميرفي : “ميتروفيتش يحصل على راتب كبير بالفعل في فولهام، أكثر من 120 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، هذا مبلغ ضخم ويجعله لاعب فولهام الأعلى أجرًا على الإطلاق”.

وتابع قائلاً: “ولكن إذا اقتربت من نهاية مسيرتك الكروية، ويمكن أن تربح خمسة أو حتى عشرة أضعاف هذا الرقم، فهل يمكنك أن تلومه حقًا؟”.

و رحب ميتروفيتش بالانتقال إلى الهلال بعد أن عُرض عليه راتبًا سنويًا تصل قيمته إلى 21.3 مليون جنيه إسترليني، وهو أكثر من 3 أضعاف راتبه الحالي مع ناديه.

وفي حال انضمامه إلى الهلال، فإن ميتروفيتش سيلعب برفقة مواطنه، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الذي انتقل رسميًا إلى الزعيم منذ ساعات، بعد التوصل إلى اتفاق مع ناديه لاتسيو.