خُصص تدريب الأمس، الأربعاء، للفريق الأسباني ريال مدريد، لرفع اللياقة البدنية، وأوضحت الصور التي نشرها النادي الملكي المشاركين في هذا التدريب والمتغيبين عنه.

فنري أن الثنائي داني ثيبايوس، والوافد الجديد الإنجليزي جود بيلينجهام، غابا عن التدريب الثاني.

وشارك في التدريب كل من فران غارسيا وفيرلان ميندي ولوكاس فاسكيز وتوني كروس وبراهيم دياز وأردا جولر وفيدي فالفيردي وألفارو أودريوزولا، خيسوس باييخو.

واظهرت الصور أيضا أن اللاعبين باشروا تدريباتهم، بدون أحذية، وكان ذلك تخفيفا من شدة الحر.

ويقوم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بزيادة التدريب تدريجيا، لأن هذا التدريب يعد هو الثالث لهذا الموسم.