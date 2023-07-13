أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز عن حاجتها لمعيدين ومعيدات من حاملي درجة البكالريوس، وذلك بنظام التعاقد، ويمكن التقديم من خلال المقر الرئيسي بالخرج، وذلك في التخصصات التالية:

-القانون.

– المالية (إقتصاد).

– نظم المعلومات الإدارية.

– المالية.

– الكيمياء.

– رياضيات.

– لغة إنجليزية.

– هندسة ميكانيكية.

– هندسة صناعية.

– هندسة كهربائية.

– نظم المعلومات.

– هندسة برمجيات.

– هندسة حاسب.

– علوم حاسب.

– طب الأطفال.

– الطب النفسي.

– طب الأمراض الباطنية.

– طب أمراض النساء والولادة.

– جراحة عامة.

وبشروط التقديم الموضحة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون لائقا صحيا ويجتاز المقابلة الشخصية.

3- أن ﻳﻜﻮن المﺘﻘﺪم ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ أو دوﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﻓﻴﻬﺎ.

4- أن يكون المتقدم حاصلا على جميع مؤهلاته العلمية من جامعات سعودية أو دولية موصى بها من وزارة التعليم، مع ضرورة إرفاق شهادة معادلة المؤهل الصادرة من وزارة التعليم في حال كانت الشهادة من جامعة دولية.

5- أﻻ ﻳـﺰﻳﺪ ﺳﻦ المتقدم ﻟﺸﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻴﺪ ﻋﻦ 30 ﻋﺎﻣﺎً، وأن أﻻ ﻳﻘﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮه ﻋﻦ ﺟﻴﺪ ﺟﺪاً، أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ في اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ الجهات اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

6- إرﻓﺎق ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻐﺔ الإنجليزية.

7- إرﻓﺎق اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺪرات ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﻴين.

التفاصيل.

رابط التقديم.