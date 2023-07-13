أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس ، أنه سيدفع 209 ملايين دولار للأندية التي شارك لاعبوها في نهائيات مونديال قطر العام الماضي.

حيث أنه سيتم دفع المبلغ إلى 440 ناديًا يمثلون 51 دولة مختلفة شارك لاعبوها في البطولة التي أقيمت في نوفمبر وديسمبر، والتي فازت بها الأرجنتين.

ووفقًا للفيفا المملكة ستحصل على 6586686 دولار، والزعيم‬⁩ يتصدر بمبلغ 2135334 دولار، ويليه النصر بقيمة بلغت 1،599،676 دولار

وسيدفع FIFA مبلغًا يوميًا قدره 10950 دولارًا لكل لاعب من لاعبي كأس العالم البالغ عددهم 837 ، بغض النظر عن عدد الدقائق التي لعبوها خلال البطولة.

وسيتم تقسيم إجمالي كل لاعب وتوزيعه على النادي أو الأندية التي لعب فيها اللاعب في العامين السابقين لنهائي قطر 2022.