قدم نادي الهلال عرضاً ضخماً لنادي فولهام الإنجليزي لضم اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف الفريق.

وأكدت مصادر أن الهلال عرض راتبًا ضخما على المهاجم الصربي يبلغ 21.3 مليون جنيه إسترليني سنويًا، أي ما يعادل 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو أكثر من 3 أضعاف راتب اللاعب الحالي مع فولهام الذي تبلغ قيمته 120 ألف جنيه إسترليني.

وأشارت المصادر إلى أن اللاعب رحب بعرض الهلال الضخم إلا أنه حتى الآن فولهام رافض بيع اللاعب.

ويُقدم ميتروفيتش مستويات هائلة مع الفريق الإنجليزي، حيث سجل 15 هدفاً في 28 مباراة لعبها الموسم الماضي مع نادي فولهام.